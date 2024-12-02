"Лента" приобрела сеть магазинов "Улыбка радуги"

Продуктовый ретейлер "Лента" завершил сделку по покупке 100% голосующих акций торгового дома "Эра", управляющего сетью дрогери-магазинов "Улыбка радуги". О подписании договора 2 декабря сообщила пресс-служба компании, на что обратила внимание "Фонтанка".

Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы и будет финансироваться преимущественно за счет собственных средств "Ленты". Завершить расчеты планируется до 30 июня 2025 года. Сумма сделки не раскрывается, однако ранее аналитики оценивали её в 35 млрд рублей.

По состоянию на 30 сентября 2024 года сеть "Улыбка радуги" включала 1 535 магазинов с торговой площадью 204 тыс. кв. м, а также три распределительных центра. За девять месяцев 2024 года выручка компании выросла на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 29,6 млрд рублей.

В "Ленте" отметили, что бизнес "Улыбки радуги" сохранит независимый формат, включая текущие операционные процессы и бренд. Покупка позволит компании усилить свои позиции на рынке непродовольственного ретейла и закрепиться в сегменте парфюмерно-косметической продукции, объем которого, по прогнозам, превысит 1 трлн рублей к концу года.

Сеть "Улыбка радуги" была основана в Петербурге в 2001 году Андреем Трубициным. В 2012 году контроль над ритейлером перешел к совладельцам "Юлмарта" Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру через кипрскую Ulybka Investments Ltd. В 2023 году компанию возглавила Наталья Копылкова, ранее занимавшая руководящую должность в одной из компаний, связанных с "Северсталью". При этом "Севергрупп" Алексея Мордашова, основного владельца "Ленты", также стала ключевым бенефициаром сделки.

фото: ЗАКС.Ру