Центробанк и Минюст готовят изменения в правилах взыскания долгов

Центробанк, Минюст России и Федеральная нотариальная палата разрабатывают изменения в законодательство о взыскании долгов с граждан через исполнительную надпись нотариуса, сообщает 2 декабря РБК. Планируется ввести обязательное включение в кредитные договоры пункта, позволяющего заемщикам выбирать, согласны ли они на этот способ взыскания долга. Информация о нем должна быть предоставлена заемщику, а также разрабатываются условия, при которых можно отказаться от метода в "период охлаждения".

Эти изменения разрабатываются по поручению президента для улучшения информирования граждан. Минюст и ФНП подтвердили участие в обсуждении поправок.

Исполнительная надпись позволяет взыскать долг без суда. Этот метод применяется только для банков, а с октября 2021 года доступна цифровая исполнительная надпись.

ФНП отметила, что этот способ является дешевым и быстрым для кредиторов, но позволяет взыскивать только основной долг и проценты. Центробанк в свою очередь отметил, что получает жалобы от граждан на нарушения прав, такие как списание пенсий без уведомлений и невозможность отказаться от метода.

фото: ЗАКС.Ру