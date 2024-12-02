В Петербурге объявлен конкурс на содержание дорог за 1,94 млрд рублей

В Петербурге стартовал конкурс на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Красногвардейском районе. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,942 млрд рублей, сообщает 2 декабря "Коммерсантъ-Санкт-Петербург" со ссылкой на сайт госзакупок.

Заказчиком тендера является СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", подведомственное комитету по благоустройству. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет следить за состоянием дорожного полотна, устранять повреждения и деформации на автомагистралях, контролировать работу водоотводных систем и заниматься благоустройством. Работы планируется выполнить с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 декабря 2024 года, а итоги будут подведены 19 января.

фото: ЗАКС.Ру