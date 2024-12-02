Цены на мебель и кухни в России могут вырасти на 10% в декабре

В декабре мебель и кухни в Петербурге и по всей стране могут подорожать на 10%, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные компании Omoikiri. Следующее повышение цен прогнозируется на январь.

Как отмечают представители отрасли, рост цен связан с курсом рубля и увеличением транспортных издержек. Генеральный директор Omoikiri Павел Кейв объяснил, что закупки за границей влияют на стоимость продукции с задержкой в несколько недель. В декабре ожидается первое подорожание, а дальнейшее повышение цен будет зависеть от изменений курса.

Кроме валютных колебаний, на цены влияют логистические проблемы, вызванные санкциями. Поставки оборудования и материалов затруднены, а участие посредников увеличивает расходы, добавляя комиссии в размере 2–6%.

Эксперты полагают, что пик роста цен придется на январь, когда начнут поступать товары из новых поставок, а старые запасы будут полностью распроданы.

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