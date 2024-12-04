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Новости 12:51

Писателя Бориса Акунина* оштрафовали по иноагентской статье на 45 тысяч рублей

фото ЗакС политика Писателя Бориса Акунина* оштрафовали по иноагентской статье на 45 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина* (он же Григорий Чхартишвили*) на 45 тысяч рублей из-за нарушения правил деятельности иностранного агента (ч.5 ст.19.34 КоАП РФ), об этом 4 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что статья предусматривает ответственность за публикацию каких-либо материалов в интернете без плашки иностранного агента. В августе Акунина* уже штрафовали по этой же статье из-за отсутствия плашки в материалах на 30 тысяч рублей. 

В феврале 2024 года Басманный районный суд арестовал счета и имущество жены писателя Бориса Акунина*, писателя обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и в распространении фейков о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

С 2014 года Борис Акунин* живет в Лондоне. В декабре 2023 года его добавили в список экстремистов и террористов, а в январе 2024 года в список иностранных агентов.

Напомним, что Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении проект закона, который должен будет запретить гражданам со статусом иноагента состоять в городских административных комиссиях.

*Минюст внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в список иностранных агентов. Росфинмониторинг внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в перечень террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру


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