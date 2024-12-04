Пониделко предложен на пост главы создаваемой комиссии по профориентации

В Петербурге планируется создание межведомственной комиссии по профессиональной ориентации горожан, следует из проекта постановления Смольного. Руководителем комиссии может стать глава комитета по труду и занятости населения Василий Пониделко.

Текст проекта появился на сайте Смольного 4 декабря для прохождения антикоррупционной экспертизы. Решение о формировании комиссии обусловлено требованиями федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", следует из текста постановления.

"Создать межведомственную комиссию по организации профессиональной ориентации граждан в Санкт-Петербурге в составе согласно приложению", — говорится в документе.

Председателем комиссии предполагается назначить Пониделко, следует из приложения к документу. Должности заместителей председателя могут занять первый замглавы комитета по труду Елена Замышляева и зампред комитета по образованию Евгений Шкарупин.

В состав комиссии планируется включить представителей районных администраций и городских комитетов, а также некоторых колледжей и вузов. Компанию им могут составить глава регионального отделения "Движения первых" Егор Киреев, и.о. директора Центра занятости населения Татьяна Иванова и замдиректора Конгрессно-выставочного бюро Анна Клочихина.

На посту главы комитета по труду Пониделко находится менее месяца, до этого он возглавлял комитет по благоустройству. Прежний глава комитета по труду Дмитрий Чернейко вместе со своей супругой обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при организации ярмарки вакансий "Труд и занятость" в 2019 году.

Андрей Казарлыга, фото: Василий Пониделко / "ВКонтакте"