Пиотровский-младший дал комментарий по поводу слухов о назначении в Эрмитаж

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский дал комментарий по поводу информации о том, что он якобы может получить должность в Государственном Эрмитаже, об этом 4 декабря пишет 78.ru.

"Мне не поступало такой информации. Хочу вам напомнить, что пост директора Эрмитажа занят. Я не обсуждаю слухи, простите, пожалуйста", – сказал Пиотровский-младший на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

С 2021 года Борис Пиотровский занимает должность вице-губернатора Петербурга. На этом посту он курирует вопросы культуры, спорта и печати.

Напомним, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский намекнул на традиционной интернет-встрече на возможную "смену караула". Должность директора музея он занимает с 1992 года после смерти своего отца.

Фото: ЗАКС.Ру