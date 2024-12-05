Экс-мундеп Каруличева* отказалась от политдеятельности из-за статуса иноагента

Бывший депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева* заявила 5 декабря в своем Telegram-канале о прекращении политической деятельности. Это решение она обосновала присвоенным ей статусом иностранного агента.

В частности, Каруличева* указала на то, что российское законодательство не позволяет иноагентам избираться в представительные органы власти. Также она выразила опасения в связи с возможностью уголовного преследования после "пары штрафов" за несоблюдение требований законов, касающихся иноагентов.

Также экс-мундеп заявила, что не планирует участвовать в каких-либо организациях и действиях. Изменить свое решение она готова лишь в случае заметных изменений в стране.

Каруличева* была депутатом шестого созыва в "Нарвском округе", в совет она избралась от "Яблока". Спустя немногим больше года, в ноябре 2020 года, ее полномочия были прекращены из-за ошибок в декларации о доходах. В список иноагентов Каруличеву* внесли в минувшем июле.

В конце октября мандат депутата Заксобрания сдал "яблочник" Борис Вишневский**. Причиной этого стал присвоенный ему статус иностранного агента.

*Минюст внес Анну Каруличеву в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру