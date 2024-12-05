Беглов наградил замглавы МО "Звездное" за развитие волонтерской деятельности

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил знак отличия "За вклад в развитие добровольческой деятельности" заместителю главы МО "Звездное" Тиграну Манукову, сообщили в "Молодой гвардии "Единой России" 5 декабря. Сейчас Мануков числится исполняющим обязанности руководителя петербургского МГЕР. Прежний руководитель, депутат МО "Купчино" Александр Маликов в октябре отправился на спецоперацию в качестве добровольца.

"Награда присуждена ему за неоценимый вклад в развитие добровольческого движения, активную работу по поддержке социальных проектов, а также за вдохновение и мотивацию молодежи к участию в общественно полезной деятельности", - сообщили в МГЕР.

Мануков и ранее получал различные награды из рук губернатора Беглова. Ровно год назад, в декабре 2023 года, его также награждали за успехи в добровольческой деятельности.

Напомним, весной 2024 года Мануков фактически стал руководить МО "Звездное" после того, как главу округа округа Максима Разинкова арестовали в рамках уголовного дела о получении взятки и превышении должностных полномочий. Вскоре после назначения он с коллегами-депутатами решил премировать себя за успехи в работе, а также уволил Разинкова. Как позже потом решил суд, увольнение бывшего руководителя было незаконным. В сентябре 2024 года Манукова переизбрали в совет, однако пост главы заняла бывшая член Горизбиркома Мария Жданова. 26-летний Мануков стал ее заместителем.

Константин Леньков / Фото со страницы Тиграна Манукова в VK