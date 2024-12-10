Путин согласился с необходимостью расширения применения судов присяжных

Президент Владимир Путин высказал аккуратное согласие на просьбу правозащитницы и журналистки Евы Меркачевой о расширении использования судов присяжных в России. При этом просьбу последней об объявлении амнистии для заключенных женщин он оставил без внимания, зато заострил внимание на том, что в России не применяется смертная казнь. Сама беседа произошла 10 декабря в ходе ежегодной встречи главы государства с членами Совета по правам человека.

В своем выступлении Меркачева отстаивала идею важности судов присяжных как более "милосердного" вида судопроизводства. Также она поделилась мнением, что применение подобных судов благотворно сказывается на профессионализме органов следствия, побуждая их к более тщательному расследованию дел.

— К сожалению, на сегодняшний день количество оправдательных приговоров у нас равно 0,1 %. А вот суды присяжных оправдывают в 25 % случаев. Но судов присяжных очень мало. У нас, например, за первое полугодие этого года суды присяжных рассмотрели меньше тысячи дел, — говорила президенту Меркачева.

Правозащитница устроила собеседнику экскурс в историю в попытке доказать, что суды присяжных не являются для страны чем-то чужеродным, а глубоко укоренились в судебной практике со времен начала Руси. Еще одним аргументом в поддержку использования судов присяжных стал экономический фактор: как заявила Меркачева, "в настоящее время оплата труда одного присяжного в сутки составляет порядка тысячи рублей", в то время как сутки содержания заключенного в колонии обходятся бюджету "в два-три раза больше". "То есть оправдание невиновных явно окупает суд присяжных", — резюмировала член СПЧ.

Меркачева попросила расширить применение подобных судов, позволив им рассматривать дела по ряду статей, включая незаконный оборот наркотиков и экономические преступления.

Помимо этого, в речи прозвучало пожелание более широкого применения института поручительства, а вместе с тем и просьба помиловать женщин, впервые осужденных по ненасильственным статьям. Меркачева напомнила, как в этом году Путин подписал указ о помиловании нескольких десятков женщин к празднику 8 Марта. Это могло бы стать доброй традицией в дальнейшем, предположила она.

— Хотелось бы, чтобы были помилованы все женщины, осужденные в первый раз за ненасильственные преступления, а также все женщины, у которых есть малолетние дети, — говорила Путину выступающая. — Я обращаю внимание, что женщины по самой своей природе не преступны, у них нет такого преступного мышления, им не место за решеткой. Чаще всего их приводит туда либо случайное стечение обстоятельств, либо тяжелая жизненная ситуация, либо психическая болезнь.

Комментарий Путина к речи оказался менее объемным. Президент начал с того, что назвал суд присяжных "достаточно демократическим институтом судопроизводства". В то же время он поспешил указать на спорные, с его точки зрения, особенности подобного варианта судопроизводства.

В частности, он упомянул об итогах рассмотрения дела революционерки Веры Засулич, стрелявшей в 1878 году в петербургского градоначальника Федора Трепова. Присяжные тогда вынесли решение о невиновности подсудимой, что послужило причиной опалы юриста Анатолия Кони, занимавшего судейское место на процессе. "Даже в то время это было достаточно сложно организовать в самом широком смысле этого слова. <...> Кони ведь ничего не нарушил, он действовал в соответствии с законом. Но его попросили с этого места и он вынужден был его покинуть", — высказался Путин.

Глава государства в целом высказался за развитие судов присяжных и добавил, что этот институт "точно надо развивать". После этого он перешел от истории к современности и обратился к продолжающейся СВО и отказу российских властей от возвращения смертной казни.

— Мы живем в каких реалиях? — Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще, несмотря на то, что <...> у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос, — объявил Путин и добавил, что российские власти даже в условиях продолжающегося противостояния "принимают целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия".

Ранее в поддержку смертной казни высказывались, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов и ряд других государственных деятелей. В свою очередь, депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов предлагал вместо смертной казни отправлять осужденных на рудники.

Андрей Казарлыга, фото: Кремль. Новости / Telegram