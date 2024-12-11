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Законопроект о штрафах за "безбилетный" проезд по ШМСД прошел первое чтение

фото ЗакС политика Законопроект о штрафах за "безбилетный" проезд по ШМСД прошел первое чтение

Депутаты Заксобрания 11 декабря в первом чтении поддержали проект закона о введении штрафов за неуплату взноса за проезд по Широтной магистрали скоростного диаметра и других платных дорог, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ хотят принять именно к срокам открытия первых участков ШМСД, так как там не предусмотрены шлагбаумы и есть риск "безбилетного" проезда. 

Для физических лиц норма предусматривает штраф в размере 3 тысяч рублей, для водителей грузовиков - пять тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрены более крупные штрафы.

По словам чиновников, некоторые участки ШМСД станут доступны для водителей уже в конце декабря этого года. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о поддержке инициативы на заседании профильной комиссии по транспорту.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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