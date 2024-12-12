Метростроители завершили сборку купола на станции метро "Юго-Западная"

На строящейся станции метро "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метростроители завершили установку стеклянного купола внутреннего атриума. Как сообщили в Telegram-канале "Подземник" 11 декабря, работы по остеклению начались 21 ноября, спустя всего четыре дня после окончания сборки каркаса.

Станция "Юго-Западная", известная также как "Казаковская", возводится с 2015 года одновременно с "Путиловской" ("Кировский завод-2"). Обе станции войдут в состав "коричневой" линии. Первоначально планировалось запустить участок от "Юго-Западной" до "Путиловской" в 2024 году, однако сроки сдачи были перенесены на 2025 год.

За время строительства стоимость участка между двумя станциями возросла до 60,7 млрд рублей. Завершение линии до станции "Каретная" оценено еще в 127,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2019 году на строительство участков линии от "Юго-Западной" до "Обводного канала-2" и "Путиловской" с электродепо "Красносельское" выделялось 37,7 млрд рублей.

фото: Telegram-канал "Подземник"