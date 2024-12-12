ЗакС поблагодарило замдиректора Эрмитажа Макарова за реставрацию мраморных собак

Законодательное собрание объявило благодарность заместителю директора Эрмитажа Сергею Макарову, следует из сообщения пресс-службы городского парламента. На своей должности он находится немногим более месяца.

Как следует из документа, благодарность Макарову вынесли за "выдающиеся личные заслуги в сохранении историко-культурного наследия Санкт-Петербурга, а также в организации комплексной реставрации и возвращения парных скульптур собак из белого мрамора на их историческое место в Мариинском дворце".

Макаров до июня 2024 года возглавлял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. Позже он перешел в комитет имущественных отношений в статусе временно исполняющего обязанности главы. В начале ноября Макаров получил пост заместителя главы Эрмитажа.

Отметим, что мраморные собаки, за возвращение которых благодарят Макарова, вернулись на парадную лестницу Мариинского дворца в конце октября. Спикер Заксобрания Александр Бельский назвал это "одним из самых дорогих подарков" к 30-летию городского парламента.

Фото: ЗАКС.Ру