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Новости 20:57

ЗакС поблагодарило замдиректора Эрмитажа Макарова за реставрацию мраморных собак

фото ЗакС политика ЗакС поблагодарило замдиректора Эрмитажа Макарова за реставрацию мраморных собак

Законодательное собрание объявило благодарность заместителю директора Эрмитажа Сергею Макарову, следует из сообщения пресс-службы городского парламента. На своей должности он находится немногим более месяца.

Как следует из документа, благодарность Макарову вынесли за "выдающиеся личные заслуги в сохранении историко-культурного наследия Санкт-Петербурга, а также в организации комплексной реставрации и возвращения парных скульптур собак из белого мрамора на их историческое место в Мариинском дворце".

Макаров до июня 2024 года возглавлял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. Позже он перешел в комитет имущественных отношений в статусе временно исполняющего обязанности главы. В начале ноября Макаров получил пост заместителя главы Эрмитажа.

Отметим, что мраморные собаки, за возвращение которых благодарят Макарова, вернулись на парадную лестницу Мариинского дворца в конце октября. Спикер Заксобрания Александр Бельский назвал это "одним из самых дорогих подарков" к 30-летию городского парламента.

Фото: ЗАКС.Ру


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