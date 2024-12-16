Боярского назначат на пост главы комитета по информполитике 17 декабря

Депутат Госдумы Сергей Боярский может быть назначен на пост председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи на пленарном заседании 17 декабря. Соответствующий проект постановления размещен в базе законопроектов 16 декабря. Боярский займет место бывшего депутата Александра Хинштейна.

О том, что кандидатура Боярского рассматривается в качестве претендента на пост главы комитета, стало известно в начале декабря. Сейчас депутат является первым заместителем председателя комитета по информполитике.

Напомним, место руководителя думского комитета стало вакантным после того, как президент Владимир Путин предложил прежнему председателю Александру Хинштейну возглавить Курскую область. Депутаты Госдумы 11 декабря приняли решение о сложении полномочий Хинштейна.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру