Госдума защитила врачей от необоснованного уголовного преследования

Государственная дума приняла закон, уточняющий ответственность за ряд преступлений, включая те, что связаны с несовершеннолетними и здоровьем населения, об этом 17 декабря писала "Парламентская газета".

Новые поправки, внесенные в статью 238 УК РФ, исключают из ее действия случаи оказания медицинской помощи. Ранее статья предусматривала наказание до десяти лет лишения свободы за производство или сбыт опасных товаров и услуг, если такие действия привели к гибели двух и более человек по неосторожности.

Поправки направлены на защиту медицинских работников, чья деятельность не может быть отнесена к категории предоставления небезопасных услуг. Решение обусловлено тревожной статистикой: каждый год в Следственный комитет поступает более 6 тысяч обращений по поводу возможных медицинских ошибок. Эти жалобы, зачастую необоснованные, приводили к массовым увольнениям врачей и их переходу в другие сферы деятельности.

Напомним, что на заседании Смольного 10 декабря обсудили возможность исключения аборта из перечня услуг, оказываемых за счет ОМС. С таким предложением обратился депутат Государственной думы Михаил Романов к врио председателя комитета по здравоохранению Юрию Шишкину.Однако в самом комздраве уточнили, что такую возможность они не рассматривают.

Фото: ЗАКС.ру