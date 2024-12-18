Бельский вручил экс-главе КГИОП Макарову благодарность от Заксобрания

На последнем заседании Законодательного собрания в 2024 году спикер парламента Александр Бельский вручил благодарность заместителю генерального директора по строительству и архитектурной реставрации Эрмитажа Сергею Макарову, передает корреспондент ЗАКС.Ру. До недавнего времени Макаров возглавлял в Смольном комитет по охране памятников истории и культуры.

Макарова решили наградить за "выдающиеся личные заслуги в сохранении историко-культурного наследия Санкт-Петербурга", а также за участие в организации реставрации и возвращения парных скульптур собак из мрамора в интерьеры Мариинского дворца. На торжественной церемонии открытия обновленных скульптур присутствовал губернатор Александр Беглов.

Решение о благодарности Макарову было принято на заседании 11 декабря. В тот же день парламент проголосовал о объявлении благодарности бывшему председателю комитету по природопользованию Александра Германа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру