Путин выразил соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта Кириллова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, об этом 18 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова чиновника.

"Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи", - сказал Песков.

Ранее в Государственной думе почтили память Кириллова. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметил, что в думе хорошо знали Кириллова, вместе с ним велось парламентское расследование о создании биолабораторий на территории Украины.

Напомним, что утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого, по данным следствия, погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.

Фото: Министерство обороны