Суд отправил в СИЗО предполагаемого убийцу генерал-лейтенанта Кириллова

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО уроженца одной из среднеазиатских стран Ахмаджона Курбонова по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта, об этом 19 декабря пишет ТАСС.

По версии следствия, во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Суд арестовал подозреваемого до 17 февраля 2015 года.

Напомним, что слова соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта Игоря Кириллова выразил президент России Владимир Путин, а депутаты Государственной думы почтили его память минутой молчания.

Кириллову было 54 года. С 2014 года был начальником Военной академии РХБ защиты им. С. К. Тимошенко. В мае 2017 года занимал должность начальника войск РХБ защиты.

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