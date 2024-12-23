Суд отказал петербуржцу, пожаловавшемуся на зубные протезы

Мировой суд в Колпинском районе Петербурга рассмотрел иск Станислава Сидорова к ООО "Вита". Мужчина потребовал вернуть деньги за установку протезов, выплатить компенсацию за моральный вред и штраф. По его словам, после установки протезов его дикция ухудшилась, и корректировка не помогла, сообщила 23 декабря глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

В ходе процесса был приглашен логопед. По его просьбе истец произносил звуки вроде "на-на-на", "ла-ла-ла" и улыбался.

Специалист установил, что причиной нарушений речи стали анатомические особенности истца: слабость мышц языка, узкая верхняя челюсть и неправильный тип глотания. Эти проблемы, по словам эксперта, существовали еще до установки протезов и не могут быть устранены полностью.

Суд постановил, что клиника сделала всё возможное для улучшения состояния истца, и отказал в удовлетворении иска.

фото: ЗАКС.Ру