Верховный суд оставил без изменений приговор Егору Балазейкину*

Приговор Егору Балазейкину* по делу о покушении на совершение терактов (ч. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ) из-за попыток поджечь два военкомата устоял в Верховном суде, передает 24 декабря корреспондент ЗАКС.Ру. В Петербурге местом заседания стал Гарнизонный военный суд, судьи и сам фигурант присутствовали на нем по видеосвязи.

В начале заседания суд озвучил ходатайства, поступившие от адвоката Дарьи Кольцовой и от правозащитника Динара Идрисова. Защита просила приобщить сведения о наличии у подсудимого третьей группы инвалидности, Идрисов настаивал на соблюдении открытости процесса. Суд постановил приобщить к материалам дела документы, приложенные к ходатайству Кольцовой. Вторая просьба была удовлетворена частично: разрешили фото- и видеосъемку непосредственно на стадии оглашения решения по делу.

Вслед за этим стороны озвучили свои позиции по поводу кассации. Адвокат настаивала на том, что сведения об инвалидности Балазейкина* были приобщены к делу после вынесения приговора, однако сама инвалидность была присвоена ему еще до этого.

— Все мы <...> стремимся к справедливому приговору, но в данном случае говорить о справедливости приговора и справедливости наказания мы не можем, поскольку наказание, назначенное Егору Балазейкину*, <...> с учетом его личности мы считаем незаконным, необоснованным и чрезмерно суровым, — резюмировала адвокат.

Сам Балазейкин* был весьма лаконичен в своем выступлении. "Я всегда даю людям, с которыми контактирую, свободу выбора. Здесь тоже есть свобода выбора, как вам для себя допустимо, как вы считаете для себя необходимым и справедливым, так и делайте", — высказался он.

Мать подсудимого, Татьяна Балазейкина, заявила о поддержке кассационной жалобы. Прокурор в своей речи заявил, что молодой человек был осужден "законно, обоснованно и справедливо", вина подсудимого подтверждена.

— Будучи допрошенным в суде, Балазейкин*, несмотря на частичное отрицание своей вины, детально показал об изготовлении самодельных зажигательных устройств, попытках с их помощью осуществить поджоги зданий военных комиссариатов. В случае возгорания военкоматов он рассчитывал на приостановление их деятельности и срыв мобилизации, своими действиями хотел дестабилизировать работу указанных учреждений, — заявил представитель гособвинения.

Выслушав доводы сторон, суд удалился для принятия решения. По его итогам коллегия постановила оставить приговор и апелляционное определение без изменений.

— Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ <...> определила: приговор Второго Западного окружного военного суда 22 ноября 2023 года и апелляционное определение Апелляционного военного суда 3 апреля 2024 года <...> оставить без изменения, а кассационную жалобу защитника, адвоката Кольцовой, без удовлетворения, — гласило вынесенное решение.

Мать осужденного заявила по итогам заседания, что решение ВС было для нее предсказуемо.

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении тогда еще несовершеннолетнего Балазейкина* послужили попытки поджогов военкоматов в Кировске Ленинградской области и в Красногвардейском районе Петербурга. В ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к шести годам воспитательной колонии. Приговор был обжалован в Апелляционном военном суде. В начале минувшего апреля инстанция оставила решение в силе.

*Росфинмониторинг внес Егора Балазейкина в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру