Авиакомпания AZAL приостановила полеты в ряд российских городов после катастрофы

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает полеты в несколько российских городов. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, решение принято из-за потенциальных рисков для безопасности полетов после катастрофы самолета Embraer 190, произошедшей 25 декабря, передает 27 декабря ТАСС.

Полеты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу будут приостановлены с 28 декабря до завершения расследования инцидента.

Напомним, самолет, вылетевший из Баку в Грозный, разбился на территории Казахстана. Погибли 38 человек. Около 30 пассажиров смогли выжить.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования, направив телеграммы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву и главе Чечни Рамзану Кадырову.

фото: ЗАКС.Ру