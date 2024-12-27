Реестр иноагентов пополнили четыре фамилии и два проекта

Министерство юстиции обновило 27 декабря реестр иностранных агентов. Перечень удлинился на четыре фамилии и два проекта.

В список вошли журналисты Данила Беляков* и Алексей Кoвалев**, бывший священнослужитель Андрей Львов***, рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков)****, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"***** и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"******.

Из разъяснений ведомства следует, что Беляков*, Кoвалев** и Меньшиков**** выступали против специальной военной операции на Украине. Все пополнившие реестр лица и проекты распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"***** взаимодействовал с организациями, включенными в реестр иностранных агентов, а "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"****** - с изданием, включенным в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

*Минюст внес Данилу Белякова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Алексея Кoвалева в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Андрея Львова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Андрея Меньшикова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review" в единый реестр иноагентов

******Минюст внес проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании" в единый реестр иноагентов; Transparеncy International внесена в реестр нежелательных организаций в России, ее деятельность запрещена

фото: ЗАКС.Ру