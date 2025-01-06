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Новости 15:37

Станцию метро "Обухово" ждет капитальный ремонт

фото ЗакС политика Станцию метро "Обухово" ждет капитальный ремонт

Петербургский метрополитен объявил конкурс на разработку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода станции метро "Обухово", обратила внимание 6 января "Фонтанка". По плану проектирование должно быть завершено к концу июля 2026 года.

Конкурс был объявлен 28 декабря 2024 года, его максимальная стоимость составляет 45,1 млн рублей. Подрядчику предстоит сперва выполнить инженерно-геодезические изыскания и обмерные работы и уже затем приступить к разработке необходимой документации.

В частности, капремонт планируется в помещениях эскалаторного, кассового и машинного залов, а также в натяжной камере и камере станционного затвора.

Ранее сообщалось о планах метрополитена закрыть на ремонт станцию "Парк Победы". Кроме того, капитальному ремонту должен будет подвергнуться вестибюль № 2 станции "Площадь Восстания".

Накануне стало известно о том, что тоннелепроходческий комплекс "Надежда" преодолел треть расстояния от станции "Беговая" до станции "Каменка" на строящемся продолжении зеленой ветки метро.

Фото: ЗАКС.Ру


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