Омельницкий обратился к жителям Петроградского района перед уходом в Смольный

Глава Петроградского района Владимир Омельницкий, который с 14 января приступит к обязанностям вице-губернатора Петербурга, обратился со словами благодарности к жителям района и сотрудникам районной администрации. Свое последнее обращение в статусе главы района Омельницкий опубликовал в своем Telegram-канале 13 января.

"На протяжении трех лет мы вместе с вами реализовывали множество важных проектов. Хочу поблагодарить за работу коллег, которые все это время были со мной. Мы успешно выполняли задачи, которые ставил губернатор и правительство Санкт-Петербурга. Уверен, впереди у Петроградского района еще много побед и достижений. Благодарю жителей за неравнодушие и активное участие в жизни района", - написал чиновник.

Омельницкий в правительстве Петербурга будет курировать работу комитета имущественных отношений, КГИОП и управления по развитию садоводства. О его назначении стало известно в пятницу, 10 января. Он возглавлял район с 2021 года. Всего на службе в органах исполнительной власти он находится порядка 20 лет. До этого он руководил Василеостровским, Фрунзенским и Пушкинским районами. Подробнее о том, как развивалась карьера чиновника - в материале ЗАКС.Ру.

Исполнять обязанности главы Петроградского района с 14 января будет заместитель Александр Петухов.

Константин Леньков / Фото с лично страницы Владимира Омельницкого в VK