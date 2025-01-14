Военный суд оштрафовал интернет-пользователя за призывы к терроризму

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Даниила Салтыкова* по делу о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила 14 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. В соответствии с вынесенным решением россиянин должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Согласно информации на сайте суда, решение уже обжаловано прокурором.

Салтыкову* вменялась публикация в декабре 2023 года в одном из мессенджеров поста, в содержании которого усмотрели противоречащие законодательству высказывания. Как сообщили в пресс-службе судов, сделал он это, якобы "испытывая политическую ненависть к действующей российской власти в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией".

Фигурант вину признал полностью и раскаялся. Из его слов следовало, что в тот период он был критически настроен по отношению к российской власти, однако в августе 2024 года пересмотрел свои взгляды и пост удалил.

Из карточки дела на сайте суда следует, что провозглашение приговора состоялось еще 27 декабря прошлого года. Уже в наступившем году, 13 января, суд зарегистрировал жалобу прокурора на вынесенное решение.

*Росфинмониторинг внес Даниила Салтыкова в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру