Шлосбергу* предъявили обвинение в нарушении закона об иностранных агентах

Члену партии "Яблоко", псковскому политику Льву Шлосбергу* предъявили обвинение в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ), об этом 17 января сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, Шлосберг*, уже будучи привлеченным к административной ответственности за подобные нарушения, вновь публично распространял материалы без обязательной маркировки иноагента.

Сейчас проводятся следственные действия для сбора доказательств и уточнения всех обстоятельств дела. В отношении Шлосберга* избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что в конце ноября Льва Шлосберга* уже задерживали, когда он вернулся из Москвы в Псков, а в начале октября в его квартире был проведен обыск.

*Минюст внес Льва Шлосберга в список иностранных агентов

Фото: скриншот видео СУ СК РФ по Псковской области