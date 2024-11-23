В Пскове задержали зампреда партии "Яблоко" Льва Шлосберга*

Утром 23 ноября в аэропорту Пскова был задержан заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг*. Об этом сообщили в пресс-службе партии. По данным СМИ, политик прибыл рейсом из Москвы. После приземления к нему подошли сотрудники полиции, которые не пояснили причину задержания, и увезли его на микроавтобусе.

К 11 часам стало известно, что Шлосберга* отпустили, однако изъяли его технику.

Ранее, 2 октября, в квартире Шлосберга* в Пскове прошел обыск. Следственные действия были связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Поводом послужило размещение видео без маркировки, предусмотренной законом.

30 октября Псковский городской суд оштрафовал политика на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. До этого, в 2024 году, Шлосберг* дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. По закону после таких случаев может быть возбуждено уголовное дело.

Лев Шлосберг* был включен в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. В Минюсте указали, что причиной стали его высказывания против военных действий на Украине и распространение недостоверной информации о политике российских властей.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото с сайта партии "Яблоко"