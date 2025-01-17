МССС сфокусируется на самостоятельном проектировании метро

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко сообщил, что "Метрострой Северной столицы" (МССС) намерен усилить самостоятельное проектирование метро, несмотря на разрыв контракта по коричневой линии, об этом 17 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова чиновника во время пресс-конференции ТАСС.

Ранее стало известно, что городские власти расторгли контракт с "Метрогипротрансом" (МГТ) на проектирование Красносельско-Калининской линии метро до станции "Сосновая поляна".

Также Линченко отметил, что в контракте с городом предусмотрен комплекс работ, включая проектирование. Чиновник добавил, что при поддержке губернатора компания будет наращивать свою компетенцию в проектировании с учетом проектных организаций. Это не исключает привлечение субподрядчиков, но основной акцент будет сделан на расширении собственных возможностей МССС.

Напомним, что на этой же пресс-конференции Линченко заявил, что до конца 2025 года введут станцию метро "Юго-Западная".

Фото: ЗАКС.Ру