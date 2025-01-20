Прикуривание от Вечного огня в Киришах сочли реабилитацией нацизма

Уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) возбудили в Киришах в отношении 33-летнего местного жителя, сообщили 20 января в Главном управлении СК по Ленинградской области. Причиной этого послужил инцидент с осквернением Вечного огня на территории Мемориала "Памяти павших" в городском парке Победы.

Следствие полагает, что в ночь на понедельник подозреваемый прикурил сигарету от Вечного огня. Подобный поступок сочли оскорбляющим память участников Великой Отечественной войны и оскверняющим символ воинской славы.

Подозреваемый задержан, его допрашивают в связи с обстоятельствами дела. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Житель Киришей был задержан минувшей ночью и доставлен в отдел полиции. Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по региону, свои действия он объяснил тем, что якобы не нашел зажигалку.

Напомним, за первые семь дней наступившего года в Красном Селе дважды задерживали школьников из-за потушенного Вечного огня. В первый раз сигнал в полицию поступил вечером 5 января, тогда внимание правоохранителей к себе привлекли два младшеклассника восьми лет от роду. Позже, 7 января, при подобных обстоятельствах были задержаны двое подростков.

Фото: Следком Ленинградской области / Telegram (скриншот видео)