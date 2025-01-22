За Смольным перезакрепят полномочия по концессионным соглашениям

Петербургский парламент 22 января принял в первом чтении законопроект, который приводит региональные законы в соответствие с федеральным законодательством в части концессионных соглашений, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, который представлял законопроект, отметил, что инициатива не повлияет на ранее принятые соглашения - они будут и дальше действовать по правилам, действующим на момент заключения. Необходимость изменений в городском законе Сухенко объяснил недавним федеральным законом, который наделил регионы специальными полномочиями. Также на заседании присутствовал председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков.

Против законопроекта голосовала фракция "Яблока". Как рассказал во время выступления лидер фракции Александр Шишлов, по его мнению, предлагаемая редакция законопроекта не предусматривает для депутатов инструментов по контролю заключаемых соглашений. Так же выступила фракция "Справедливая Россия - За правду". Депутат Михаил Амосов отметил, что федеральное законодательство допускает, что региональный парламент может заключать концессионные соглашения наравне с правительством города.

Концессионные соглашения - это особенная форма договорных отношений между городом и частным лицом, которые реализуются на принципах партнерства, в том числе распределении рисков между участниками. В таком формате, например, будет реализовываться проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру