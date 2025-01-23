Прием заявок в Молодежный избирком продлили на неделю

Петербургская избирательная комиссия на заседании 23 января продлила на неделю прием заявок от желающих войти во второй состав Молодежной избирательной комиссии. Если первоначально крайним сроком было установлено 24 января, то теперь дата сместилась на 31 января.

Необходимость изменений связана с тем, что не все желающие успевают подать заявки, рассказал на заседании член ГИК от "Единой России" Юрий Кузьмин. "Мы получили неоднократные просьбы, даже парламентской политической партии, других субъектов предложения о его [приема заявок] продлении", — заявил он. По словам спикера, нередки случаи, когда субъекты выдвижения не могут определиться с кандидатурами, и потому им нужно больше времени.

В последовавшем обсуждении глава Горизбиркома Максим Мейксин отметил, что просьбы о продлении поступают, в том числе, от теризбиркомов и вузов города. Он также высказался о возможности в будущем разрешить кандидатам в МИК выдвигаться самостоятельно.

— Был свидетелем: тут пришла девушка, <...> которая очень хотела войти в комиссию, но потом ей разъяснили, что субъектом выдвижения могут быть только юридические лица, — поведал Мейксин коллегам и предложил рассмотреть возможность привлечения в следующие созывы МИК желающих "скажем так, в порядке самовыдвижения".

На прошлом заседании Горизбиркома, состоявшемся 21 января, председатель сетовал на небольшое количество заявок от девушек. "Почему-то в этом году очень много заявок, и в конце прошлого года, от молодых людей. Мало девушек. Поэтому я надеюсь, что в последние дни они проявят активность и мы сформируем полноценный состав, из молодых людей и девушек, Молодежной избирательной комиссии", — высказывал тогда он пожелание.

Согласно положению о МИК, ее состав формируется на два года, при этом правом выдвижения своих представителей обладают Горизбирком и ТИКи, молодежные организации, политические партии, вузы и Молодежная избирательная комиссия предыдущего состава. ГИК в середине января выдвинул во второй состав Молодежной комиссии ее действующего председателя Максима Воронина. Последний, среди прочего, занимает должность заместителя главы МО № 72. Накануне Горизбирком сообщил, что Воронин участвует в качестве эксперта в наблюдении за выборами президента Белоруссии.

Прием заявок во второй состав МИК стартовал 11 декабря 2024 года. При этом его продолжительность сразу увеличили в полтора раза: если в первый состав документы собирали 30 дней, то теперь на это заложили 45 дней. Как выяснилось, и этого срока кандидатам не хватило.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру