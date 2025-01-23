Мемориальная доска Анны Ахматовой нашлась в новых "Крестах"

В Петербурге вновь потеряли мемориальную доску Анны Ахматовой, которая ранее находилась на стене СИЗО "Кресты". На этот раз доска быстро нашлась, сообщает 23 января "Фонтанка".

Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти, мемориальная доска хранится в музее новых "Крестов", где ее разместят в будущем.

Полтора года назад доска оказалась в 21-м отделе полиции. Туда же и сейчас обратились неравнодушные, но для решения вопроса о ее нынешнем положении их отправили в ВООПИиК. А там уточнили, что она не поступала в их распоряжение. Тем не менее, общество подтвердило готовность взять табличку на хранение, если потребуется.

В итоге пресс-служба ГУ ФСИН подтвердила, что доска размещена в специально отведенном помещении музея в новых "Крестах", однако ее пока не установили, поскольку экспозиция еще формируется.