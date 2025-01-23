Пиотровский испытывает "недоумение" от некоторых экспонатов в "Эрарте"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 23 января во время "прямой линии" заявил, что сам иногда пребывает в некотором недоумении из-за экспонатов, которые демонстрируется в частном музее "Эрарта". Он отметил, что вопрос о применении мер к площадке должны рассматривать правоохранительные органы, если появятся основания для этого. Так он прокомментировал недавнее недовольство музеем лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова.

- Как житель и гражданин я поддерживаю некоторое недоумение по поводу некоторых экспонатов. Я не видел конкретно эту матрешку, хотя то, что вы описали, звучит довольно странно, честно говоря. В любом случае, есть контролирующие органы, которые должны принимать определенные действия, если нарушается закон Российской Федерации, если есть какие-то призывы. К этому нужно подходить очень тонко и очень аккуратно. Очень важно сохранять ту возможность выражаться людям. <...> Возможно оно [нарушение закона] там присутствует, возможно нет. Надо смотреть. Если люди чувствуют в этом какую-то необходимость, то нужно писать в органы, которые этим занимаются, чтобы они проводили соответствующие проверки, - сказал Пиотровский.

Также Пиотровский, сын руководителя Эрмитажа, призвал горожан посещать государственные музеи, которых, как он отметил, в Петербурге в достатке.

Напомним, в начале неделе Сергей Миронов на брифинге с журналистами заявил, что некоторые экспонаты в "Эрарте", по его мнению, противоречат традиционным ценностям. Многие СМИ интерпретировали высказывание парламентария как призыв к закрытию музея. С критикой такой инициативы выступила его коллега, депутат от партии "Новые люди" Ксения Горячева.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру