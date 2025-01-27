Рэпера Моргенштерна* объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах

Рэпера Алишера Моргенштерна* объявили в федеральный розыск из-за уклонения от обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для иностранных агентов, сообщает 27 января пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, Моргенштерн*, включенный в реестр иностранных агентов, не позднее 21 марта 2024 года распространял материалы в мессенджерах и видеохостинге без соответствующей пометки. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах), о нем стало известно еще в сентябре 2024 года.

Следователи заочно предъявили обвинение артисту и объявили его в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого.

Расследование продолжается, следственные действия направлены на установление всех обстоятельств дела.

Напомним, что в начале декабря петербургский суд запретил клип рэпера Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна". Специалисты увидели признаки неуважения к религиозным обрядам.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в список иноагентов

фото: ЗАКС.Ру