ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:22

Московская прокуратура добилась ареста имущества рэпера Моргенштерна*

фото ЗакС политика Московская прокуратура добилась ареста имущества рэпера Моргенштерна*

Савёловская межрайонная прокуратура обеспечила арест имущества рэпера Алишера Моргенштерна*, об этом 18 января сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

По решению суда музыканту запрещено совершать юридические действия с рядом объектов недвижимости, включая земельный участок и жилое строение в Истринском районе Московской области, а также нежилое здание и три нежилых помещения.

Стоит отметить, что в отношении Моргенштерна* возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента (ч.2 ст.330.1 УК РФ). Ход расследования находится под контролем надзорных органов.

Напомним, что в начале декабря петербургский суд запретил клип рэпера Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна". Специалисты увидели признаки неуважения к религиозным обрядам.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама