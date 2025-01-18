Московская прокуратура добилась ареста имущества рэпера Моргенштерна*

Савёловская межрайонная прокуратура обеспечила арест имущества рэпера Алишера Моргенштерна*, об этом 18 января сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

По решению суда музыканту запрещено совершать юридические действия с рядом объектов недвижимости, включая земельный участок и жилое строение в Истринском районе Московской области, а также нежилое здание и три нежилых помещения.

Стоит отметить, что в отношении Моргенштерна* возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента (ч.2 ст.330.1 УК РФ). Ход расследования находится под контролем надзорных органов.

Напомним, что в начале декабря петербургский суд запретил клип рэпера Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна". Специалисты увидели признаки неуважения к религиозным обрядам.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру