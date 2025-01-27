Суд отклонил жалобу КИО по делу о земле под БЦ "Акватория"

Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу комитета имущественных отношений Петербурга (КИО), завершив разбирательство о выкупе земли под бизнес-центром "Акватория" на Выборгской набережной. Судебные споры длились с декабря 2023 года, и во всех инстанциях суд поддержал владельцев участка — компании "Нева сити" и "Дельта", сообщает 27 января "Деловой Петербург".

Компании добивались передачи в общую долевую собственность участка площадью около 16 тысяч квадратных метров, на что владельцы зданий имеют право по закону. Однако КИО отказал, указав на несоответствие фактического использования земли, наличие инженерных коммуникаций и разрушение внутриквартального корпуса.

Судебная экспертиза показала, что участок соответствует необходимым требованиям, а воссозданное ранее историческое здание удовлетворяет нормам. В октябре 2024 года компании зарегистрировали долевую собственность на землю, после чего сменились владельцы компании "Система юг", управляющей ООО "Дельта" и "Нева сити".

В декабре ГК "ПСК" объявила о покупке "Акватории" под снос. На участке планируют построить около 30 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса. Реализация проекта начнется в 2025 году.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в Смольном приняли решение расторгнуть контракт на проектирование нового участка Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии метро. Основными причинами назвали нарушения сроков и отсутствие лицензии ФСБ.

фото: ЗАКС.Ру