В МССС пообещали не шуметь по ночам при строительстве станции метро "Заставская"

Компания "Метрострой Северной столицы" (МССС) приняла к сведению жалобы на ночной шум от петербуржцев, проживающих рядом со стройкой Красносельско-Калининской линии метро, где сейчас ведутся подготовительные работы для возведения станции "Заставская", сообщила 29 января "Фонтанка.ру".

На громкие ночные работы, идущие двое суток подряд, жаловались жители домов на пересечении Ташкентской и Старообрядческой улиц в Московском районе. В "Метрострое" сообщили, что там сейчас ведется вырубка породы. "Обращения приняты к сведению, шумные работы будут проводиться в установленное время (исключая ночные часы) и скоро завершатся", - сообщили в компании.

Станция "Заставская" будет относиться к Красносельско-Калининской (коричневой) линии петербургского метрополитена. С нее можно будет пересесть на станцию синей ветки "Московские ворота" . На сайте "Метростроя Северной столицы" статус "Заставской" указан как "ведем проектирование", запуск в эксплуатацию запланирован в 2030 году.

В ближайшей перспективе петербуржцам обещают открытие двух станций коричневой ветки. Так, губернатор города Александр Беглов заявлял о планах открыть "Юго-Западную" и "Путиловскую" до конца 2025 года. На обеих станциях сейчас уже ведутся отделочные работы.

Напомним, в середине января стало известно, что Смольный расторг контракт на проектирование участка коричневой линии до станции "Сосновая поляна". В качестве причин заказчик указал нарушение подрядчиком сроков и утрату лицензии. Позже стало известно, что "Метрострой Северной столицы" учредил собственную компанию, которая будет заниматься проектированием новых станций петербургского метрополитена.

фото ЗАКС.Ру