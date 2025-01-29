Вице-губернатор Чечина пообещала навести порядок в сфере школьного питания

Контрольно-счетная палата Петербурга по инициативе вице-губернатора Наталья Чечиной проводит комплексную проверку организаций, обслуживающих школьные столовые. С предварительными итогами этой проверки ознакомилось издание "Фонтанка.ру".

По данным издания, еще не подписанный акт о выборочной проверке был подготовлен в конце декабря 2024 года. В нем не отражена позиция проверяемых организаций. В документах приводятся данные о найденных в некоторых школах просроченных продуктах и испорченных и покрытых плесенью фруктах и овощах, нарушениях санитарных норм и недосдачу в кассовой документации. Вызвали нарекания аудиторов КСП и некоторые конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.

В беседе с "Фонтанкой" вице-губернатор Чечина подчеркнула, что изложенная в акте информация носит предварительный характер и нуждается в анализе и предметном обсуждении фактов. "Из поступающих обращений от родителей видно, что работа учреждений социального питания далека от совершенства и не ведется должным образом. Именно в этой связи мною была инициирована комплексная проверка Контрольно-счетной палатой комбинатов, обслуживающих детские учреждения", - цитирует чиновницу издание 29 января.

По словам Чечиной, большую часть нарушений допускают все же не городские комбинаты питания, а частные компании. Вице-губернатор считает, что это показывает необходимость усиления государственного контроля в сфере школьного питания и заключения контрактов учреждений с поставщиками.

После окончания проверки в отношении недобросовестных контрагентов будут приняты соответствующие меры, заверила Чечина. "Правительство города не допустит малейших злоупотреблений в этой важнейшей сфере, а будет использовать все имеющиеся правовые возможности и инструменты для наведения порядка в отрасли, связанной с питанием наших детей", - сказала она.

Напомним, о планах провести выборочную проверку Управления социального питания и подведомственных ему организаций КСП рассказывала еще в 2023 году. На сайте ведомства указано, что контрольные мероприятия в октябре того года ставились на паузу.

В июле 2024 года петербургская прокуратура добилась возмещения ущерба, который понесли учащиеся школы №608 в Кировском районе, отравившиеся в школьной столовой в сентябре 2023 года. С комбината питания "Кировский" взыскали по 60 тысяч рублей в пользу четверых потерпевших.

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