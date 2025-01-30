Песков подтвердил нахождение россиян на борту разбившегося самолета

В Кремле подтвердили информацию о гибели россиян в результате авиакатастрофы в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на борту разбившегося самолета находились бывшие российские фигуристы. По данным ТАСС, среди них могли быть фигуристы Инна Волянская, Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

"Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", - подчеркнул Песков.

Авиакатастрофа произошла вечером 29 января. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk Сухопутных войск США в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту лайнера находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, а в вертолете — трое военнослужащих.

После столкновения самолет рухнул в реку Потомак. По имеющимся данным, из воды извлечено не менее 19 тел погибших. Информации о выживших пока нет.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов родились в Ленинграде, выступали в паре за сборную СССР и России и стали чемпионами мира в 1994 году. Инна Волянская выступала с Валерием Спиридоновым, вместе они завоевали бронзовые медали на чемпионате СССР в 1980 году, представляли Москву. Они также победили на Спартакиаде народов СССР в 1982 году и Кубке СССР в 1980 году.

ТАСС передает, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) соболезнует родным и близким погибших при крушении самолета в Вашингтоне.

фото с сайта Кремля