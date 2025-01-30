Мединский высказался об уровне свободы слова в России

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью РБК 30 января заявил, что в России присутствует "относительная" свобода слова, а абсолютной свободы слова в условиях СВО по определенным темам быть не может.

"Абсолютной свободы слова нет нигде и никогда не было, это миф. В России есть относительная свобода слова. У нас, например, нет культуры отмены, как на Западе. <...> В условиях того, что страна ведет специальную военную операцию, добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам, мне кажется, было бы по меньшей мере странно. Ее нет и быть не может", - сказал Мединский.

При этом на вопрос об отмене выступлений артистов, высказавшихся против действий власти, он отметил, что в условиях СВО финансировать и поддерживать таких деятелей культуры было бы странно.

"Довольно странно было бы, чтобы государство одной рукой, собирая налоги и финансируя армию, другой рукой часть этих налогов тратила на тех, кто официально и публично оплевывает армию и людей на фронте. <...> Поэтому нет, они не получают ни госгрантов, ни места на сцене государственных театров, ни финансирования по линии государственной поддержки кино. Это единственно разумная позиция,"- считает Мединский.

Отметим, что Петербурге в 2024 году, в частности, отменяли концерты Глеба Самойлова, Александра Реввы , а также бардов Сергея и Татьяны Никитиных. В январе 2025 отменили концерты пианистки Полины Осетинской.

Напомним, что Мединский является соавтором нового учебника по истории, в котором есть раздел о проведении СВО. Учебники для 10-х и 11-х классов уже используются в школах с прошлого учебного года.

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