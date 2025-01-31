Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина до 28 февраля

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до 28 февраля 2025 года, об этом 31 января пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Новака.

Ограничение не затронет поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Ранее запрет на экспорт бензина действовал до конца января. Решение о его введении объяснялось необходимостью стабилизации внутреннего топливного рынка, поддержания экономики нефтепереработки и борьбы с серым экспортом. Новак ранее заявлял, что основная цель правительства – обеспечить достаточное количество топлива внутри страны. Если на рынке появится избыток бензина, ограничения могут быть пересмотрены.

Ограничения на экспорт бензина действуют с 1 марта 2024 года. С конца мая по июль поставки за границу были временно разрешены из-за насыщения внутреннего рынка. В 2023 году с 21 сентября по 17 ноября под запрет попадал дизель.

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