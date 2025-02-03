При столкновении автобуса и КамАЗа на "Нарве" погибли два человека

Вечером 2 февраля на 133-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе Ленобласти произошло столкновение пассажирского автобуса и снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба полиции Петербурга. Двое пассажиров, 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг, погибли на месте, 13 человек были доставлены в больницу. В крайне тяжелом состоянии были госпитализированы оба водителя и еще двое пассажиров автобуса, включая 11-летнего мальчика. По информации "Фонтанка.ру", пострадавших может быть больше - 18 человек.

Автобус, принадлежащий компании Lux Express, осуществлял перевозку пассажиров от эстонской границы в Петербург, сообщает "Фонтанка.ру". В автобусе находились 22 пассажира и водитель, среди которых трое граждан Эстонии, 16 граждан РФ, два гражданина Германии, гражданин Молдовы и гражданин Польши.

Следствием ГУ МВД России возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). По данным АО "Евролайнс", российского представительства Lux Express, официальной информации о причинах аварии на данный момент нет.

кадр из видео МЧС Ленобласти