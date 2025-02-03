В суде по делу школьного охранника о военных фейках зачитали личную переписку

В Невском районном суде продолжается судебный процесс над школьным охранником Александром Глушкиным, обвиняемым в распространении фейков об армии в интернете (п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Дело было возбуждено после того, как на аккаунт фигуранта в соцсети обратила внимание сотрудница школы, в которой Глушкин работал.

Первоначально предполагалось, что на заседании 3 февраля состоится допрос вызванных в суд свидетелей, однако этого не произошло из-за их неявки. В результате прокурор приступила к зачитыванию материалов дела, в том числе — переписок Глушкина во "ВКонтакте".

Заседание началось с рассмотрения ходатайства о проведении фотосъемки процесса. Глушкин против этого возражал, с учетом его мнения судья в удовлетворении прошения отказал. Сам подсудимый в течение всего заседания сидел спиной к залу, глядя в стену сквозь стекло "аквариума".

Непосредственной причиной возбуждения уголовного дела стал пост о событиях в Буче, опубликованный во "ВКонтакте" 3 апреля 2022 года. О принадлежности аккаунта Глушкину следовало из официального ответа социальной сети на поступивший запрос. Номер, на который была зарегистрирована страничка, также принадлежит фигуранту, говорилось в ответе "Мегафона" на поступивший запрос.

Заметная часть озвученных материалов представляла собой личную переписку с имеющегося аккаунта. В общении с несколькими собеседниками владелец аккаунта делился мыслями о политической обстановке в России и СВО, а также высказывался о возможности переезда за рубеж. Помимо этого, он рассказывал собеседнице об увольнении, которое, по его словам, произошло из–за высказываемых им политических взглядов. Как выяснилось, в числе приобщенных к делу материалов оказались и скриншоты со страницы одного из собеседников Глушкина с фотографиями украинских военнослужащих и запрещенным в России лозунгом.

Помимо переписки, прокурор зачитала и выводы четырех экспертиз по материалам дела. В одной из них отсутствовали однозначные ответы на ряд поставленных вопросов, в частности, о том, должен ли был знать автор поста о ложности распространяемой информации и о том, является ли выпуск поста публичным распространением сведений.

— Вопрос <...> выходит за пределы компетенции эксперта по причинам, описанным в настоящем заключении эксперта, — в первый раз зачитала гособвинитель. На следующие вопросы были даны аналогичные ответы.

Авторы других экспертиз были заметно более однозначны в своих выводах. По их мнению, пост является публичной информацией, а данные в нем — недостоверными и потому ложными.

— В тексте отсутствуют ссылки на источники, в тексте нет указаний на факты, которые взяты из источников либо подтверждены ссылками. Данная информация распространяется под видом достоверной с точки зрения формирования высказывания. <...> Автор приводит количественные сведения и конкретные обстоятельства, а также отсылки на якобы компетентные источники и официальных лиц. Автор текста сознавал, что размещенная им под видом достоверной информация является ложной, основная цель высказывания — донести эту информацию до сведения других лиц в публичном пространстве. Контекст высказывания говорит о том, что автор не мог не знать об общеизвестной официальной информации от Минобороны РФ, которая обозначена достоверной информацией, — говорилось в выводах одной из экспертиз. В двух других высказывались похожие мнения как о содержании поста, так и о сведениях, которыми располагал владелец аккаунта.

В конце заседания судья осведомился у участников процесса о возможности продолжить его в следующий раз. Прокурор и адвокат возражений не имели, при этом первая ходатайствовала о принудительном приводе свидетелей в следующий раз. Адвокат просьбу поддержал. Следующее заседание по делу состоится 25 февраля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру