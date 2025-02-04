Режиссера Беркович* этапировали в колонию

Театрального режиссера Евгению Беркович* отправили в колонию для отбывания наказания по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), следует из сообщения в Telegram-канале ее группы поддержки. Информация о том, где именно осужденная будет содержаться, пока отсутствует.

"Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович* отправляют в колонию. Точно пока неизвестно куда именно", — говорится в распространенном днем 4 февраля посте.

В то же время в Telegram-канале группы поддержки драматурга Светланы Петрийчук**, осужденной по тому же делу, говорится об отсутствии информации о ее переводе.

Как сообщила РБК адвокат Беркович* Ксения Карпинская, она была свидетельницей отправки подзащитной. "Мы пришли с ней поговорить и прямо при нас ее отправили", — рассказала защитница изданию.

Уголовное дело в отношении Беркович* и Петрийчук** было возбуждено в мае 2023 года из-за постановки пьесы "Финист Ясный Сокол", рассказывающей о женщинах, связавших свою судьбу с исламскими террористами. В июле 2024 года Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил обеих фигуранток к шести годам колонии. В декабре Апелляционный военный суд смягчил вынесенные приговоры, уменьшив срок для Беркович* до 5 лет 7 месяцев, а для Петрийчук** — до 5 лет 10 месяцев лишения свободы.

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы