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Новости 17:56

Директора петербургской нефтяной компании задержали за неуплату 400 млн рублей налогов

фото ЗакС политика Директора петербургской нефтяной компании задержали за неуплату 400 млн рублей налогов

Региональная экономическая полиция обнаружила схему уклонения от уплаты налогов со стороны петербургской фирмы, специализирующейся на торговле нефтепродуктами и топливом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 5 февраля. В общей сложности компания не выплатила 400 млн рублей.

Сотрудники оперативных служб задержали 60-летнего руководителя фирмы, проживающего в Выборгском районе. Было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, сотрудники компании регистрировали на свое имя ИП с целью участия в качестве второй стороны в несуществующих сделках. Благодаря такой схеме фирма якобы смогла занизить свою налогооблагаемую базу. По итогу государственный бюджет не получил в период с 2019 по 2021 год 218 млн рублей налога на добавленную стоимость и почти 181 млн рублей налога на прибыль.

Как сообщает "Фонтанка.ру", компания была признана банкротом 31 января, а после предъявления налоговых претензий часть имущества компании была передана связанным с ней лицам. По данным СМИ, владелец фирмы якобы уже имел проблемы с законом – в 2008 году его осудили на 5 лет колонии за растрату, но он вышел на свободу в 2010 году по УДО.

Продолжается выяснение всех обстоятельств дела следственными органами.

фото ЗАКС.Ру


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