Директора петербургской нефтяной компании задержали за неуплату 400 млн рублей налогов

Региональная экономическая полиция обнаружила схему уклонения от уплаты налогов со стороны петербургской фирмы, специализирующейся на торговле нефтепродуктами и топливом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 5 февраля. В общей сложности компания не выплатила 400 млн рублей.

Сотрудники оперативных служб задержали 60-летнего руководителя фирмы, проживающего в Выборгском районе. Было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, сотрудники компании регистрировали на свое имя ИП с целью участия в качестве второй стороны в несуществующих сделках. Благодаря такой схеме фирма якобы смогла занизить свою налогооблагаемую базу. По итогу государственный бюджет не получил в период с 2019 по 2021 год 218 млн рублей налога на добавленную стоимость и почти 181 млн рублей налога на прибыль.

Как сообщает "Фонтанка.ру", компания была признана банкротом 31 января, а после предъявления налоговых претензий часть имущества компании была передана связанным с ней лицам. По данным СМИ, владелец фирмы якобы уже имел проблемы с законом – в 2008 году его осудили на 5 лет колонии за растрату, но он вышел на свободу в 2010 году по УДО.

Продолжается выяснение всех обстоятельств дела следственными органами.

фото ЗАКС.Ру