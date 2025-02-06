Чиновники решили запустить "Школу Смольного" для старшеклассников

В пятницу, 7 февраля, в администрации Петербурга намерены дать старт проекту "Школа Смольного", в рамках которого ученикам старших классов расскажут об особенностях работы на госслужбе, чтобы молодежи было проще определиться с планами на будущее, рассказали в пресс-службе Смольного 6 февраля. Среди первых участников программы — призеры конкурсов, олимпиад, активисты местного самоуправления и отличники.

"Наш новый проект адресован тем, кто хочет проявить себя в государственном управлении. Четырехмесячный вводный курс в формате лекций, экскурсий и деловых игр поможет определиться с выбором профессии и карьерным планом. Молодые люди увидят изнутри работу органов власти, познакомятся со специальностями, востребованными на государственной службе Санкт-Петербурга", - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Для участников "Школы Смольного" запланировано посещение "Невской ратуши", где расположены офисы чиновников. Здание правительства города на Смольном проезде также включено в список для посещений. Еще школьников познакомят с участниками программы "Молодежного кадрового резерва", чтобы они могли пообщаться с молодыми чиновниками.

По итогам обучения в Смольном пообещали выдать дипломы самым успешным слушателям курса, а также "сформированный личный план профессионального развития". Партнерами программы станут СПБГЭУ, РГПУ имени А. И. Герцена, Политеха, НИУ ВШЭ, РАНХиГС.

Напомним, также 7 февраля должен закончиться прием заявок для участия в другой губернаторской программе "Время Героев". Она предназначена для участников специальной военной операции, которые решили после службы в зоне СВО перейти на госслужбу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру