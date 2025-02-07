Бельский встретился с Турчаком

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 7 февраля в ходе своего визита в Республику Алтай встретился с главой региона Андреем Турчаком. Единороссы обсудили внутрипартийное взаимодействие и связь регионов. В частности, речь зашла о возведении монумента от жителей осажденного Ленинграда. На встрече также присутствовали депутаты Павел Крупник и Юрий Авдеев. Фотографии со встречи спикер ЗакСа опубликовал в своем telegram-канале.

"Отдельное внимание — тесной связи наших регионов, вопросам сохранения исторической памяти. Буквально пару недель назад мы вместе открыли мемориальную плиту героям-горноалтайцам у нас на Пискаревском кладбище. Следующий шаг — сооружение блокадного памятника уже здесь, в Горно-Алтайске", - написал Бельский.

В последний раз Бельский и Турчак встречались 25 января. Тогда губернатор Республики Алтай посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где состоялось открытие мемориальной плиты в честь уроженцев Горного Алтая, отдавших жизни за защиту Ленинграда. Турчак возглавляет регион с лета 2024 года. До этого он в статусе секретаря генсовета "Единой России" появлялся в Петербурге значительно чаще.

Напомним, делегация Заксобрания Петербурга накануне отправилась в Республику Алтай. Там Бельский заключил соглашение о межпарламентском сотрудничестве с председателем Государственного собрания.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский