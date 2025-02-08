Путин поручил разобраться с преступными звонками

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля разработать меры по борьбе с преступными звонками, согласно опубликованному 8 февраля перечню поручений президента. Перечень был составлен по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря прошлого года.

Поручение правительству России, а также ФСБ и МВД России состоит из двух частей. Согласно первой, необходимо разработать дополнительные меры по блокировке телефонных звонков мошенников, действующих с территорий Украины и других недружественных стран. Помимо блокировки, предлагается рассмотреть другие необходимые способы борьбы с телефонными преступниками из-за границы.

Вторая часть поручения посвящена системе распознавания номеров госорганов и госорганизаций. Необходимо разработать предложения по повышению идентификации телефонных номеров, принадлежащих государственным органами и организациями, в том числе рассмотреть возможность отображения информации о принадлежности номера, с которого поступает звонок.

Вопрос борьбы с телефонными мошенниками постоянно поднимается депутатами и чиновниками разного уровня. Ранее на этой неделе введение отдельной статьи УК РФ за телефонное мошенничество обсуждали депутаты петербургского ЗакСа на рабочем совещании. В январе этого года Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении "периода охлаждения" для защиты от кредитных мошенников. В конце 2024 года правительство России утвердило постановление, запрещающее звонить через интернет на телефон.

фото с сайта Кремля