В ЗакСе задумались о введении отдельной статьи УК РФ за телефонное мошенничество

Противодействие телефонным мошенникам стало основной темой рабочего совещания в Законодательном собрании Петербурга, сообщает пресс-служба парламента 4 февраля. В качестве возможного средства борьбы обсуждалась разработка отдельной статьи Уголовного кодекса, где было бы прописано наказание за данный вид преступлений.

Участниками совещания стали депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Павел Крупник, а также представители ГУВД и следственных органов, Центрального банка и городского комитета информатизации и связи.

Сейчас телефонное мошенничество попадает под статью 159 УК РФ. По мнению участников встречи в парламенте, она "недостаточно строгая", чтобы напугать злоумышленников грозящей ответственностью. В связи с этим в ЗакСе задумались о разработке отдельной статьи Уголовного кодекса.

Помимо этого, прозвучало предложение об усилении контроля за продажей сим-карт. Впрочем, в парламенте отметили, что большинство мошеннических звонков идут из-за границы. Также обсудили депутаты с гостями мероприятия способы информирования петербуржцев о методах мошенников. По мнению участников встречи, стоит расклеить предупреждающие плакаты, например, в медучреждениях и в общественном транспорте.

"И я, и депутаты регулярно сталкиваемся с такими инцидентами. То срочной помощи просят якобы родственники, коллеги, приятели. То фейковый аккаунт от "вашего имени" раздает экстренные поручения, вымогает средства, информацию", – рассказал председатель петербургского парламента Александр Бельский в соцсетях.

После окончания совещания 4 февраля в Telegram-канале Бельского появился опрос "А вы сталкивались с телефонным мошенничеством?". Из более чем 130 проголосовавших лишь четверо ответили на этот вопрос отрицательно.

Отметим, что и сами депутаты сталкивались с данной проблемой. Так, в ноябре 2024 года о рассылке сообщений с ее номера сообщала депутат Ирина Иванова (КПРФ). Вице-спикер Заксобрания Павел Иткин (ЛДПР) делился, что злоумышленники пытались связаться с его знакомыми от его имени как минимум трижды – в марте, октябре и декабре того же года. Жертвами телефонных мошенников стали родители депутата Константина Чебыкина ("Единая Россия"), сообщалось в сентябре 2024 года. В октябре 2024 года Губернатор Петербурга Александр Беглов призывал игнорировать звонки мошенников от его имени.

Напомним, что проблема телефонного мошенничества волнует не только петербургский парламент. Летом 2024 года Госдума приняла поправки, согласно которым гражданин России не сможет приобрести на свое имя более 20 сим-карт. В январе 2025 года в первом чтении Госдумой был принят законопроект, который предусматривает введение "периода охлаждения" при оформлении кредитов. Если кредит был оформлен под давлением мошенников, граждане смогут отказаться от получения средств в течение установленного срока.

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