Процессом в отношении Раховой займется судья по делу Скочиленко

Рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Петербурга Елены Раховой передано новому судье. Вести процесс будет заместитель председателя Калининского районного суда Оксана Демяшева. Судья, которая раньше вела это дело, ушла на больничный.

Судебное следствие начнется сначала, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда 11 февраля. Следующее заседание назначено на 24 февраля.

Судья Демяшева работает в суде Калининского района с лета 2024 года. До этого она рассматривала дела в Василеостровском районном суде. Среди них - процесс в отношении художницы Александры Скочиленко, которую приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК).

Напомним, Рахову и ещё трех фигурантов дела обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, работники одной из школ в Калининском районе Петербурга несколько лет якобы фиктивно трудоустраивали в образовательное учреждение "мертвые души", которым выплачивалась зарплата, однако свои должностные обязанности они не выполняли. Подробнее о деле - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру